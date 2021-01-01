Япония создаст автономный истребитель к 2035 году

Разработка японского беспилотного истребителя должна завершиться к 2035 году, сообщили журналисты газеты Nikkei.

Разработка японского беспилотного истребителя должна завершиться к 2035 году, сообщили журналисты газеты Nikkei.

Кабина пилота у самолетов будет отсутствовать, так как в ней нет нужды, ввиду чего размеры беспилотных истребителей будут уменьшены, пишет издание. По словам журналистов, такое решение позволит снизить количество ресурсов, а также средств, необходимых для изготовления крылатых машин.

Военное руководство Японии должно выделить на разработку подобных самолетов 2,7 миллиарда иен, что эквивалентно почти 26 миллионам долларов. Системы полета и управления будут разрабатываться специалистами компании Subaru, а сотрудники Mitsubishi Heavy Industries и Mitsubishi Electric будут работать над мгновенной передачей информации между истребителями.