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12:11   1 Января 2021
Армия

Япония создаст автономный истребитель к 2035 году

Япония создаст автономный истребитель к 2035 году

Разработка японского беспилотного истребителя должна завершиться к 2035 году, сообщили журналисты газеты Nikkei.

Кабина пилота у самолетов будет отсутствовать, так как в ней нет нужды, ввиду чего размеры беспилотных истребителей будут уменьшены, пишет издание. По словам журналистов, такое решение позволит снизить количество ресурсов, а также средств, необходимых для изготовления крылатых машин.

Военное руководство Японии должно выделить на разработку подобных самолетов 2,7 миллиарда иен, что эквивалентно почти 26 миллионам долларов. Системы полета и управления будут разрабатываться специалистами компании Subaru, а сотрудники Mitsubishi Heavy Industries и Mitsubishi Electric будут работать над мгновенной передачей информации между истребителями.

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#япония #истребитель #беспилотник

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