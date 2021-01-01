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12:07   1 Января 2021
Происшествия

Злоумышленники в Страсбурге устроили "файер-шоу" из 60 машин

Злоумышленники в Страсбурге устроили "файер-шоу" из 60 машин

Правоохранительные органы Страсбурга зафиксировали волну поджогов автомобилей в новогоднюю ночь. Огнем были уничтожены почти 60 машин.

Отметим, что в городе действует комендантский час, что не остановило хулиганов. В разных частях города вспыхивали автомобили, люди слышали взрывы петард, которые запрещены к продаже.

По данным местных СМИ, сотрудники полиции смогли задержать несколько человек, причастных к поджогам. Сейчас подозреваемые арестованы.

Правоохранители отметили, что нынешняя ночь была спокойнее, чем год назад. Тогда сгорело больше машин, полыхали дома, происходили драки с огнеборцами и стражами порядка.

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#машины #поджог #страсбург

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