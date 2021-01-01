Названы изменения в законодательстве, которые затронут всех россиян в 2021 году

С 1 января минимальный размер оплаты труда составит 12 792 руб., превысив прожиточный минимум трудоспособного населения.

С 1 января минимальный размер оплаты труда составит 12 792 руб., превысив прожиточный минимум трудоспособного населения.

Новые санитарно-эпидемиологические требования и обновленные правила противопожарного режима вступают в силу в январе 2021 года. Также изменения коснутся пенсий и по-новому будет рассчитываться МРОТ.

С нового года будут рассчитываться по‑новому минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. Теперь МРОТ составит 42% медианной зарплаты и превысит прожиточный минимум.

В 2021 году пенсии проиндексируют выше прогнозируемой инфляции — на 6,3%. Средний их размер достигнет 17 400 рублей. Рассчитанную по-новому пенсию получат более 36 млн человек.

Также в текущем году продолжится повышение пенсионного возраста. Завершается действие временного моратория на отключение коммунальных услуг за долги. Россияне будут снова платить пени за просроченные платежи.