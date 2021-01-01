12:04 1 Января 2021Происшествия
Названа причина отмены авиарейсов в московских аэропортах
На утро первого января в столичных аэропортах задержали и отменили больше 20 рейсов.
На утро первого января в столичных аэропортах задержали и отменили больше 20 рейсов.
В аэропорту Внуково задержано три рейса и три отменены, в Домодедово задержали 11 и отменили два рейса, в Шереметьево один рейс задержан, отменено четыре.
Накануне в столичных аэропортах 159 рейсов задержали и отменили из-за непогоды. Московская транспортная прокуратура инициировала проверку по факту задержки и отмены ряда рейсов.