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12:04   1 Января 2021
Происшествия

Названа причина отмены авиарейсов в московских аэропортах

Названа причина отмены авиарейсов в московских аэропортах

На утро первого января в столичных аэропортах задержали и отменили больше 20 рейсов.

В аэропорту Внуково задержано три рейса и три отменены, в Домодедово задержали 11 и отменили два рейса, в Шереметьево один рейс задержан, отменено четыре.

Накануне в столичных аэропортах 159 рейсов задержали и отменили из-за непогоды. Московская транспортная прокуратура инициировала проверку по факту задержки и отмены ряда рейсов.

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