Названа причина отмены авиарейсов в московских аэропортах

На утро первого января в столичных аэропортах задержали и отменили больше 20 рейсов.

На утро первого января в столичных аэропортах задержали и отменили больше 20 рейсов.

В аэропорту Внуково задержано три рейса и три отменены, в Домодедово задержали 11 и отменили два рейса, в Шереметьево один рейс задержан, отменено четыре.

Накануне в столичных аэропортах 159 рейсов задержали и отменили из-за непогоды. Московская транспортная прокуратура инициировала проверку по факту задержки и отмены ряда рейсов.