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11:31   1 Января 2021
Экономика

Рост НДФЛ ожидает часть россиян с 1 января

Рост НДФЛ ожидает часть россиян с 1 января

Налог на доходы физических лиц изменится в Российской Федерации с Нового года.

Нововведение коснется тех россиян, чей годовой доход превышает пять миллионов рублей. Для них ставка НДФЛ вырастет с 13 процентов до 15 процентов.

Нововведение было предложено президентом России Владимиром Путиным в прошлом году. Благодаря инициативе, в стране отменяется плоская налоговая шкала. К тому же, вырученные от повышения налога средства пойдут на поддержку детей, имеющих тяжелые и хронические заболевания.

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#налог #новый год #ндфл

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