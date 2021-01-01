Талызина раскрыла подробности съемок новогодней комедии "Ирония судьбы"

Российская актриса Валентина Талызина поделилась интересными деталями съемок комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!".

Российская актриса Валентина Талызина поделилась интересными деталями съемок комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!".

Квартира, в которой проходили съемки, находится на проспекте Вернадского в Москве. На этом доме висела памятная доска, указывавшая, что "здесь жил Женя Лукашин". По словам Талызиной, эту табличку несколько раз воровали. Актриса даже представить себе не может, кому могла понадобится памятная доска.

Звезда советской комедии также поделилась забавной историей о заливной рыбе. Актер Юрий Яковлев, сыгравший ревнивца Ипполита, называет рыбу "гадостью". Талызина согласилась с тем, что заливное блюдо на момент съемок было невкусным.

"У реквизиторов не было холодильника. Рыба стояла на столе и ждала "своего часа", — пояснила актриса в интервью "Аргументам и Фактам".

В этом году исполнилось ровно 45 лет с момента выхода "Иронии судьбы". Комедия Эльдара Рязанова стала символом Нового года. Приключения Жени Лукашина в Ленинграде ежегодно смотрят миллионы россиян.