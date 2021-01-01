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10:52   1 Января 2021
Политика

Лукашенко пожелал гражданам "перевернуть страницу" в истории Белоруссии

Лукашенко пожелал гражданам "перевернуть страницу" в истории Белоруссии

Белорусам следует "перевернуть страницу" и вступить в новый этап истории независимого государства. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Во время новогоднего обращения к гражданам Лукашенко заявил, что власти создадут Белоруссию будущего, которая станет лучше прежней республики.

"Для этого надо просто отправить 2020-й в историю, но не забыть его уроки", — добавил президент.

Глава Белоруссии подчеркнул, что у жителей республики есть одна общая ценность — "клочок земли в центре Европы". Для его сохранения гражданам следует перевернуть страницу истории и написать новую главу суверенного государства, заявил Лукашенко.

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#белоруссия #лукашенко #обращение

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