Вакцину от Pfizer и Biotech внесли в список экстренного использования

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину против коронавируса от Pfizer и Biotech в список экстренного использования.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину против коронавируса от Pfizer и Biotech в список экстренного использования.

Включение препарата от Pfizer и Biotech в список экстренного использования позволит Панамериканской организации здравоохранения и ЮНИСЕФ приобретать вакцину с целью дальнейшего распространения нуждающимся государствам. Решение было принято, несмотря на аллергическую реакцию у больных COVID-19 в Греции.

Тем временем ряд стран, в том числе Россия, начали массовую вакцинацию от коронавируса. Граждан прививают отечественным препаратом "Спутник V". Его разработали сотрудники НИЦ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.