Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:39   1 Января 2021
Общество

Вакцину от Pfizer и Biotech внесли в список экстренного использования

Вакцину от Pfizer и Biotech внесли в список экстренного использования

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину против коронавируса от Pfizer и Biotech в список экстренного использования.

Включение препарата от Pfizer и Biotech в список экстренного использования позволит Панамериканской организации здравоохранения и ЮНИСЕФ приобретать вакцину с целью дальнейшего распространения нуждающимся государствам. Решение было принято, несмотря на аллергическую реакцию у больных COVID-19 в Греции.

Тем временем ряд стран, в том числе Россия, начали массовую вакцинацию от коронавируса. Граждан прививают отечественным препаратом "Спутник V". Его разработали сотрудники НИЦ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#воз #вакцина #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров