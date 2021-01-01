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10:17   1 Января 2021
Армия

Более 200 беженцев вернулись в Нагорный Карабах за прошедшие сутки

Более 200 беженцев вернулись в Нагорный Карабах за прошедшие сутки

Российские миротворцы сопроводили беженцев, которые вернулись на территорию Нагорного Карабаха из Армении.

По Минобороны РФ, накануне новогодних праздников из Еревана в Степанакерт автобусами доставлены 220 беженцев. Движение колонны автобусов с жителями Карабаха осуществлялось в сопровождении патрулей российских миротворцев и военной полиции. Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания вернулось около 47 тысяч беженцев.

Напомним, в конце сентября в Нагорном Карабахе вспыхнули масштабные боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта. Стороны предпринимали несколько попыток заключить перемирие, однако боевые действия были приостановлены 10 ноября после подписания соглашения.

Лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве России договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

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#россия #армения #нагорный карабах

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