Более 200 беженцев вернулись в Нагорный Карабах за прошедшие сутки

Российские миротворцы сопроводили беженцев, которые вернулись на территорию Нагорного Карабаха из Армении.

Российские миротворцы сопроводили беженцев, которые вернулись на территорию Нагорного Карабаха из Армении.

По Минобороны РФ, накануне новогодних праздников из Еревана в Степанакерт автобусами доставлены 220 беженцев. Движение колонны автобусов с жителями Карабаха осуществлялось в сопровождении патрулей российских миротворцев и военной полиции. Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания вернулось около 47 тысяч беженцев.

Напомним, в конце сентября в Нагорном Карабахе вспыхнули масштабные боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта. Стороны предпринимали несколько попыток заключить перемирие, однако боевые действия были приостановлены 10 ноября после подписания соглашения.

Лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве России договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.