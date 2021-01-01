Назван размер новых МРОТ и прожиточного минимума в России

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и уровень прожиточного минимума изменились в Российской Федерации с Нового года.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и уровень прожиточного минимума изменились в Российской Федерации с Нового года.

Соотношение МРОТ и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%, как говорилось ранее в указе президента России Владимира Путина. Прожиточный минимум в 2021 году достигнет 11 653 рублей, МРОТ будет равен 12 792 рублям.

Сообщается, что впервые размер прожиточного минимума будет ниже, чем МРОТ. Нововведения должны улучшить финансовое положение россиян, как уверены в Министерстве труда и социальной защиты РФ.