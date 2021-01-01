Президент Незалежной предложил Крыму и Донбассу быть с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский на русском языке призвал жителей Крыма и Донбасса "быть с Украиной" и перевести часы назад.

Президент Украины Владимир Зеленский на русском языке призвал жителей Крыма и Донбасса "быть с Украиной" и перевести часы назад.

Соответствующее заявление политик сделал в новогоднем обращении к народу. По его словам, Луганск, Донецк и Крым живут в другом времени во всех смыслах. Зеленский выразил надежду на "возвращение" территорий под контроль Киева.