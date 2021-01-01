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9:51   1 Января 2021
Политика

Президент Незалежной предложил Крыму и Донбассу быть с Украиной

Президент Незалежной предложил Крыму и Донбассу быть с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский на русском языке призвал жителей Крыма и Донбасса "быть с Украиной" и перевести часы назад.

Соответствующее заявление политик сделал в новогоднем обращении к народу. По его словам, Луганск, Донецк и Крым живут в другом времени во всех смыслах. Зеленский выразил надежду на "возвращение" территорий под контроль Киева.

"Донбасс и Крым, переведите часы назад, будьте с нами", — заключил президент Украины.

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#донбасс #крым #новый год #зеленский

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