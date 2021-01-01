9:51 1 Января 2021Политика
Президент Незалежной предложил Крыму и Донбассу быть с Украиной
Президент Украины Владимир Зеленский на русском языке призвал жителей Крыма и Донбасса "быть с Украиной" и перевести часы назад.
Президент Украины Владимир Зеленский на русском языке призвал жителей Крыма и Донбасса "быть с Украиной" и перевести часы назад.
Соответствующее заявление политик сделал в новогоднем обращении к народу. По его словам, Луганск, Донецк и Крым живут в другом времени во всех смыслах. Зеленский выразил надежду на "возвращение" территорий под контроль Киева.
"Донбасс и Крым, переведите часы назад, будьте с нами", — заключил президент Украины.