Синоптики анонсировали похолодание в Москве после Нового года

Сильные "рождественские" морозы придут в столицу России вскоре после Нового года, заявил синоптик Михаил Леус.

Сильные "рождественские" морозы придут в столицу России вскоре после Нового года, заявил синоптик Михаил Леус.

Погода в Москве изменится уже к 5 января, а первые несколько дней нового года пройдут под влиянием теплого и влажного атмосферного атлантического воздуха, считает ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. На температуру после Нового года будет влиять более холодный гребень антициклона, который надвигается с северо-востока.

"Именно это станет основной причиной того, что накануне Рождества температура воздуха существенно понизится", — заявил он в беседе с "НСН".

По его словам, в эти дни столбик термометра опустится до −4 днем и до −6 — ночью. При этом в канун Рождества в Москву придут рождественские морозы: столбик термометра опустится до −10.