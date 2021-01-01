ИГ взяло на себя ответственность за атаку на полицейских в Грозном

Два террориста с ножами попытались отобрать у сотрудников ППС оружие. Им на помощь пришел сотрудник Росгвардии. В итоге один полицейский погиб, другой получил ранения.

Два террориста с ножами попытались отобрать у сотрудников ППС оружие. Им на помощь пришел сотрудник Росгвардии. В итоге один полицейский погиб, другой получил ранения.

Боевики запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" подтвердили свою причастность к нападению на правоохранителей в чеченской столице, пишет "РИА Новости".

Атака на полицейских произошла 28 декабря в Грозном. Два террориста подъехали на автомобиле и с ножами попытались отобрать у сотрудников ППС оружие. В результате нападения погиб полицейский. Второй был госпитализирован с ранением.

Террористов ликвидировали на месте. Полиция установила их личности. Ими оказались уроженцы Ингушетии братья Хасан и Хусейн. Они переехали в Чечню в 2012 году и работали в пекарне.