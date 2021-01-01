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9:17   1 Января 2021
Политика

Министр Шотландии заявила о возможном возвращении страны в ЕС

Министр Шотландии заявила о возможном возвращении страны в ЕС

Шотландия может вернуться в состав Евросоюза (ЕС). Об этом сообщила первый министр Шотландии Никола Стерджен.

Шотландия была против Brexit и собиралась выйти из состава Соединенного Королевства, потому что именно шотландские суда вылавливают до 60% всей рыбы, которая доставляется в британские порты.

"Европа, Шотландия скоро вернется. Не выключай свет", — сказала Стерджен.

По ее словам, сделка с Евросоюзом не способна компенсировать потери Шотландии от Brexit.

Великобритания окончательно покинула ЕС. С 1 января между Лондоном и Брюсселем перестал действовать 11-месячный переходный период.

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#евросоюз #brexit #шотландия

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