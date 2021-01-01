Иран просит Совбез ООН прекратить провокации США в Персидском заливе

Дестабилизирующие шаги США в Персидском заливе являются провокацией. Об этом сообщили власти Ирана. Они также потребовали от СБ ООН вмешаться в происходящее.

Дестабилизирующие шаги США в Персидском заливе являются провокацией. Об этом сообщили власти Ирана. Они также потребовали от СБ ООН вмешаться в происходящее.

Временный поверенный в делах ИРИ при ООН Эшаг аль-Хабиб заявил, что провокацией являются полеты стратегических бомбардировщиков США над Персидским заливом.

"Военный авантюризм США в Персидском заливе и Оманском море (Аравийском море — Прим. ред.) усилился, особенно в последние недели. Помимо отправки в этот регион передового и высокотехнологичного оружия за последние несколько недель, Соединенные Штаты совершили ряд провокационных военных действий", — пишет автор письма, которое распространило постпредство Ирана при ООН.

Нестабильная обстановка в регионе усугубляется за счет таких действий со стороны США, сообщил аль-Хабиб. Он пишет, что такие воинственные тенденции могут ухудшить ситуацию до угрожающего уровня.