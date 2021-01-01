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8:12   1 Января 2021
Политика

Японский император рассказал о предстоящей победе над коронавирусом

Японский император рассказал о предстоящей победе над коронавирусом

Спокойное для человечества время скоро наступит. Об этом заявил император Японии Нарухито во время новогоднего обращения к нации.

Император заявил, что люди и ранее сталкивались с эпидемиями. Им удавалось преодолевать эти испытания.

"Думая о сильных надеждах на грядущее, возлагаемых людьми в нынешних трудностях, я верю, что время, в котором мы сможем спокойно жить, обязательно наступит в недалеком будущем", – подчеркнул Нарухито.

Японский монарх ждет, что пандемия коронавируса будет побеждена. После этого он сможет встречаться со своим народом вживую.

О кризисе, который случился в мире из-за коронавируса, ранее рассказал премьер-министр Японии Есихиде Суга. Он указал на необходимость солидарности мирового сообщества.

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