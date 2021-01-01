8:12 1 Января 2021Политика
Японский император рассказал о предстоящей победе над коронавирусом
Спокойное для человечества время скоро наступит. Об этом заявил император Японии Нарухито во время новогоднего обращения к нации.
Спокойное для человечества время скоро наступит. Об этом заявил император Японии Нарухито во время новогоднего обращения к нации.
Император заявил, что люди и ранее сталкивались с эпидемиями. Им удавалось преодолевать эти испытания.
"Думая о сильных надеждах на грядущее, возлагаемых людьми в нынешних трудностях, я верю, что время, в котором мы сможем спокойно жить, обязательно наступит в недалеком будущем", – подчеркнул Нарухито.
Японский монарх ждет, что пандемия коронавируса будет побеждена. После этого он сможет встречаться со своим народом вживую.
О кризисе, который случился в мире из-за коронавируса, ранее рассказал премьер-министр Японии Есихиде Суга. Он указал на необходимость солидарности мирового сообщества.