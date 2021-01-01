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7:31   1 Января 2021
Политика

Сенат США может перенести инаугурацию Джо Байдена

Сенат США может перенести инаугурацию Джо Байдена

Американский сенатор-республиканец Джош Холи планирует пересмотреть результаты выборов президента США. Это отложит процесс вступления кандидата Джо Байдена на пост президента.

Джош Хоули объявил о своем намерении возразить против результатов голосования на заседании Конгресса 6 января, где они должны быть официально одобрены.

"Я не могу голосовать за утверждение результатов (голосования) коллегии выборщиков 6 января, не вынеся на обсуждение тот факт, что некоторые штаты, в частности Пенсильвания, не смогли соблюсти собственные законы штата о выборах", — цитирует издание его заявление.

Группа республиканцев из нижней палаты выразила аналогичное желание, но нужен был хотя бы один сенатор, поддерживающий идею, чтобы повлиять на процесс официального подсчета голосов в Конгрессе и утверждения результатов выборов.

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