Сенат США может перенести инаугурацию Джо Байдена

Американский сенатор-республиканец Джош Холи планирует пересмотреть результаты выборов президента США. Это отложит процесс вступления кандидата Джо Байдена на пост президента.

Американский сенатор-республиканец Джош Холи планирует пересмотреть результаты выборов президента США. Это отложит процесс вступления кандидата Джо Байдена на пост президента.

Джош Хоули объявил о своем намерении возразить против результатов голосования на заседании Конгресса 6 января, где они должны быть официально одобрены.

"Я не могу голосовать за утверждение результатов (голосования) коллегии выборщиков 6 января, не вынеся на обсуждение тот факт, что некоторые штаты, в частности Пенсильвания, не смогли соблюсти собственные законы штата о выборах", — цитирует издание его заявление.

Группа республиканцев из нижней палаты выразила аналогичное желание, но нужен был хотя бы один сенатор, поддерживающий идею, чтобы повлиять на процесс официального подсчета голосов в Конгрессе и утверждения результатов выборов.