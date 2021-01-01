Собянин в новогоднем обращении к москвичам упомянул пандемию

Московский мэр Сергей Собянин обратился к жителям российской столицы и поздравил их с Новым годом. Пандемия, по его словам, стала серьезной проверкой для москвичей.

Московский мэр Сергей Собянин обратился к жителям российской столицы и поздравил их с Новым годом. Пандемия, по его словам, стала серьезной проверкой для москвичей.

Жители столицы, как отметил Собянин, сплотились, чтобы выдержать это испытание. Он пожелал им забыть плохое и помнить хорошее.

"Давайте будем как можно дольше хранить удивительную атмосферу взаимной помощи и поддержки, которая родилась в нашем городе в эти трудные дни", – подчеркнул градоначальник.

Собянин уверен, что москвичи обязательно преодолеют нынешние трудности. Жители столицы после пандемии станут только сильнее, подчеркнул мэр.