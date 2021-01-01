Взрыв самодельной бомбы произошел у здания полиции Афин

Самодельное устройство взорвалось в новогоднюю ночь возле полицейского участка столицы Греции в районе Кипсели, сообщает местное издание Nea.

Самодельное устройство взорвалось в новогоднюю ночь возле полицейского участка столицы Греции в районе Кипсели, сообщает местное издание Nea.

По информации газеты, в 23:30 по московскому времени бомба, сооруженная из газовых баллончиков подорвала фасад здания муниципальной полиции Афин. Как известно на данный момент, взрывное устройство не принесло значительного ущерба, о пострадавших не сообщается.

В СМИ отмечают, что подобные террористические акты неоднократно происходили в Греции. Злоумышленники подкладывают самодельные бомбы из газовых баллончиков к полицейским участкам, административным зданиям, а также политическим центрам.