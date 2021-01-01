Министр экономики Ги Пармелен вступил в должность президента Швейцарии

Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен вступил в должность президента страны. Он будет работать на посту до 2022 года, совмещая при этом министерские обязанности.

Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен вступил в должность президента страны. Он будет работать на посту до 2022 года, совмещая при этом министерские обязанности.

Ги Пармелен представляет в правительстве правоконсервативную Швейцарскую народную партию. Год он будет совмещать президентские полномочия и обязанности министра экономики. Голосование состоялось 9 декабря 2020 года. На нем присутствовали обе палаты парламента.

Должность главы государства в Швейцарии поочередной занимают в течение календарного года члены Федерального совета. Правительство состоит из семи министров.