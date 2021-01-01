Оптимизация аппарата госслужащих началась в России с 1 января

Административная реформа стартовала с 1 января 2021 года. Он направлена на оптимизацию аппарата госслужащих и должна закончиться до апреля текущего года.

Административная реформа стартовала с 1 января 2021 года. Он направлена на оптимизацию аппарата госслужащих и должна закончиться до апреля текущего года.

Оптимизация должна повысить эффективность работы госаппарата. Около 20% должностей в министерствах и ведомствах остаются свободными. Однако для хорошей работы нужен не огромный аппарат, а компетентные специалисты, ссылается ТАСС на слова премьер-министра Михаила Мишустина.

С 1 января штат центральных аппаратов федеральных органов власти должны сократить на 5%, а территориальных органов – на 10%. Свободные деньги останутся в фондах оплаты труда. Теперь в структурных подразделениях министерств должны работать не менее 40 человек, а в службах и агентствах – не менее 25. В отделах департамента и управлениях останется не менее пяти человек, а в самостоятельных – не менее 10 человек.

Все мероприятия по сокращению сотрудников нужно провести до 1 апреля 2020 года. До 1 мая правительство получит соответствующие доклады о завершении. Кабмин планирует убрать те конструкции, которые тормозят оперативность и качество принимаемых решений.