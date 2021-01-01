Пенсии неработающих пенсионеров выросли с 1 января

Страховые пенсии неработающих россиян с 1 января 2021 года в среднем увеличатся до 17443 рублей. Это касается свыше 30 млн человек.

Страховые пенсии неработающих россиян с 1 января 2021 года в среднем увеличатся до 17443 рублей. Это касается свыше 30 млн человек.

Индексация пенсий проходит с 2019 до 2024 года с 1 января. Уже со следующего года их проиндексируют на 5,9%, с 1 января 2023 – на 5,6%, а с 1 января 2024 года – на 5,5%. Пенсии неработающих россиян с 2024 года хотят довести до уровня 20 тысяч рублей.

Социальные пенсии в 2021 году проиндексируют на 2,6%. Их средний размер составит 10 тысяч 58 рублей. Более 7,8 триллиона рублей в этом году направят на страховые пенсии. Расходы вырастут на 5,4 п.п. к 2020 году. Государственную пенсию в 2021 году получат свыше четырех миллионов пенсионеров, а страховую – 814,9 тысячи военных пенсионеров. Число работающих пенсионеров составит 9,3 миллиона человек.