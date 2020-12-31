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23:09   31 Декабря 2020
Общество

Макрон: каждый француз сможет получить вакцину от COVID-19 в 2021 году

Макрон: каждый француз сможет получить вакцину от COVID-19 в 2021 году

Каждый житель Франции сможет пройти вакцинацию в следующем году, если пожелает. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон во время новогоднего обращения.

Президент предупредил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции будет оказывать влияние на обстановку во Франции до весны.

Макрон также поблагодарил граждан страны за стойкость и единство в нелегкий период пандемии. Он подчеркнул, что коллективная ответственность французов помогла спасти множество жизней и позволяет продолжать борьбу с эпидемией.

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#франция #макрон #вакцина #COVID-19

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