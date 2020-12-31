Курильский остров будет носить имя маршала Василевского

Остров Большой Курильской гряды получил имя маршала Александра Василевского. Соответствующее распоряжение Правительства РФ появилось на портале правовой информации.

Остров Большой Курильской гряды получил имя маршала Александра Василевского. Соответствующее распоряжение Правительства РФ появилось на портале правовой информации.

Данное решение было принято с целью "увековечения памяти героя ВОВ маршала Советского Союза А.М. Василевского", отмечается в документе.

Александр Василевский появился на свет в 1895 году. Во время ВОВ он был начальником Генштаба, командующего третьим Белорусским фронтом. В ходе Советско-японской войны являлся главнокомандующим войсками на Дальнем Востоке. Дважды Герой Советского Союза. Скончался в 1977 году.