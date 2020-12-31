Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
22:14   31 Декабря 2020
Общество

Папа Римский Франциск не возглавил новогоднюю службу из-за болезни

Папа Римский Франциск не возглавил новогоднюю службу из-за болезни

Причиной отказа Папы Римского Франциска провести новогоднюю службу в соборе Святого Петра стали боли в ногах и спине.

Глава католической церкви прочитал папскую проповедь, в которой выразил благодарность всем медицинским сотрудникам и волонтерам, боровшимся с новой коронавирусной инфекцией. По сообщениям службы печати, традиционную службу Папе Франциску не позволило провести воспаление седалищного нерва.

По информации из Ватикана, Папа недавно простудился, однако официально эта информация не была подтверждена. Источник близкий к понтифику сообщил, что глава католической церкви сдавал тест на коронавирус после нескольких случаев заражения им у одного из его сторонников.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#папа римский франциск #новогодняя служба #собор Святого Петра

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров