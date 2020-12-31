Синхронистки сборной России сняли новогодний номер под музыку Little Big

Спортсменки сборной России по синхронному плаванию сняли специальный новогодний номер под композицию группы Little Big.

Спортсменки сборной России по синхронному плаванию сняли специальный новогодний номер под композицию группы Little Big.

Выпуск был подготовлен для "Шоу олимпийских чемпионов", которое в этом году прошло в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

"Наконец-то мы можем вам показать наш новогодний номер, который мы с таким трепетом и удовольствием готовили для вас. Не просто так мы выбрали музыку Little Big, вся наша команда просто обожает их творчество", — написала олимпийская чемпионка Влада Чигирева, член сборной, в своем аккаунте в Instagram.

Подписчики оценили красоту представления, отметили его креативность. Ролик, длящийся почти две минуты, собрал множество положительных комментариев.

"Какая красота!"; "Превосходно, великолепно, красиво!"; "Невероятно креативные и красивые!" — восхитились пользователи социальной сети.

Чигирева добавила, что обожает своих коллег, и также поблагодарила их за то, что в этот непростой год они были вместе, и им было хорошо.