Россиянам объяснили, сколько шампанского нужно пить в Новый год

Советы, как встретить Новый год так, чтобы на утро не болела голова и не возникло проблем со здоровьем, дала врач-диетолог Ирина Сухарева.

Советы, как встретить Новый год так, чтобы на утро не болела голова и не возникло проблем со здоровьем, дала врач-диетолог Ирина Сухарева.

Количество алкогольной продукции должно быть минимальным. Если человек решил выпить спиртосодержащих напитков, то их не стоит смешивать. Всего в Новый год можно выпить не более трех бокалов игристого вина, напомнила Сухарева в комментарии РИА Новости.

"Любой спиртной напиток не должен запиваться газированной водой иначе объем всасываемого алкоголя будет намного больше, и человек на следующий день будет чувствовать и похмелье, и головную боль", — напомнила диетолог.

Важно запомнить правило, что с алкоголем лучше не смешивать жирную пищу. Вместо этого предпочтение лучше отдать фруктам, таким, как грейпфрут. Сухарева заметила: все спиртное калорийное. Однако перед его приемом необходимо поесть, так как принимать алкоголь на голодный желудок вредно для здоровья.