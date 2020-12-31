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20:35   31 Декабря 2020
Общество

Вакцину "Спутник V" официально одобрили к применению в Сербии

Вакцину "Спутник V" официально одобрили к применению в Сербии

Агентство по медикаментам Сербии выдало разрешение на применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной специалистами Центра им. Гамалеи.

Представитель фармрегулятора Павле Делич в четверг сообщил агентству Tanjug, что "создались условия" для использования препарата в целях иммунизации. По его словам, разработка российских специалистов соответствует всем предусмотренным законом требованиям и подзаконным актам, что подтверждает ее качество, эффективность и безопасность.

Сербия давно заинтересовалась вакциной РФ. Президент страны Александр Вучич не исключил возможность совместного с Россией производства препарата на территории своего государства. Он также заявлял, что готов лично привиться вакциной, когда сербские эксперты "скажут, что она хорошая".

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#сербия #вакцина #"Спутник V"

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