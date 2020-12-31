Вакцину "Спутник V" официально одобрили к применению в Сербии

Агентство по медикаментам Сербии выдало разрешение на применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной специалистами Центра им. Гамалеи.

Агентство по медикаментам Сербии выдало разрешение на применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной специалистами Центра им. Гамалеи.

Представитель фармрегулятора Павле Делич в четверг сообщил агентству Tanjug, что "создались условия" для использования препарата в целях иммунизации. По его словам, разработка российских специалистов соответствует всем предусмотренным законом требованиям и подзаконным актам, что подтверждает ее качество, эффективность и безопасность.

Сербия давно заинтересовалась вакциной РФ. Президент страны Александр Вучич не исключил возможность совместного с Россией производства препарата на территории своего государства. Он также заявлял, что готов лично привиться вакциной, когда сербские эксперты "скажут, что она хорошая".