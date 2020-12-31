20:34 31 Декабря 2020Политика
Отец Бориса Джонсона стремится получить французское гражданство
Отец премьер-министра Великобритании Стэнли Джонсон выполняет все необходимые процедуры для получения французского гражданства.
Отец премьер-министра Великобритании Стэнли Джонсон выполняет все необходимые процедуры для получения французского гражданства.
Он отметил, что всегда являлся и будет являться европейцем. Сын премьера также напомнил, что его мать родилась во Франции.
"Вопрос не в том, чтобы стать французом. Для меня вопрос состоит в том, чтобы вернуть то, что у меня уже есть", — сказал Стэнли Джонсон.
Отец британского премьера объяснил, что Европа — это больше, чем Евросоюз или общий рынок. Однако важно иметь связь с Европейским союзом, уточнил Стэнли Джонсон.
Великобритания 31 января 2020 года покинула ЕС. Переходный период после Brexit завершится 31 декабря.