Стало известно, при каких условиях Украина откажется от китайской вакцины

Украина может отказаться от приобретения вакцины, произведенной в Китае, при невыполнении партнером определенных условий.

Украина может отказаться от приобретения вакцины, произведенной в Китае, при невыполнении партнером определенных условий.

Минздрав может отказаться от китайской вакцины фармацевтической компании Sinovac Biotech, если окажется, что эффективность препарата в действительности меньше 70%. Об этом сообщил глава государственного предприятия "Медицинские закупки" Арсен Жумадилов.

В этом случае потраченные средства будут возвращены в автоматическом порядке, даже не придется обращаться в суд. Так действует механизм банковской гарантии, сообщает LB.ua.

Вчера стало известно, что Украина заключила с Китаем контракт на приобретение 1,8 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции.