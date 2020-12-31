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20:34   31 Декабря 2020
Общество

Стало известно, при каких условиях Украина откажется от китайской вакцины

Стало известно, при каких условиях Украина откажется от китайской вакцины

Украина может отказаться от приобретения вакцины, произведенной в Китае, при невыполнении партнером определенных условий.

Минздрав может отказаться от китайской вакцины фармацевтической компании Sinovac Biotech, если окажется, что эффективность препарата в действительности меньше 70%. Об этом сообщил глава государственного предприятия "Медицинские закупки" Арсен Жумадилов.

В этом случае потраченные средства будут возвращены в автоматическом порядке, даже не придется обращаться в суд. Так действует механизм банковской гарантии, сообщает LB.ua.

Вчера стало известно, что Украина заключила с Китаем контракт на приобретение 1,8 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции.

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#украина #китай #вакцина

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