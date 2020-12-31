Жириновский накормил членов ЛДПР мороженым

Предновогоднее совещание членов ЛДПР проводилось с мороженым на столах. Такую встречу организовал глава партии Владимир Жириновский.

Предновогоднее совещание членов ЛДПР проводилось с мороженым на столах. Такую встречу организовал глава партии Владимир Жириновский.

Члены фракции подводили итоги деятельности в 2020 году, а также обсуждали планы на 2021-й. Об этом сообщается в Telegram-канале партии.

"Но, конечно, в последний день уходящего года праздничное настроение преобладает над рабочим, и ВВЖ (Владимир Вольфович Жириновский — Прим.ред) привнес в рутинное мероприятие элемент демократизма", – говорится в сообщении.

Члены ЛДПР отметили, что в противовес застольям с алкоголем, они ели вкусное эскимо.