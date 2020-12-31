Живую ель в Ялте в честь Нового года украсили туалетной бумагой

Новогоднюю елку в Ялте, расположенную рядом с главным торговым центром города, решили оформить туалетной бумагой. Оказалось, что такое украшение является традиционным.

Новогоднюю елку в Ялте, расположенную рядом с главным торговым центром города, решили оформить туалетной бумагой. Оказалось, что такое украшение является традиционным.

Видео, на котором запечатлено необычное дерево, опубликовал Telegram-канал "Подъем". На кадрах видно, что по раскидистым ветвям ели, имитируя гирлянды, хаотично разбросаны метры серой туалетной бумаги. Другие украшения отсутствуют.

Как выяснили авторы канала, наряжать новогоднее дерево в 10-м микрорайоне города таким образом — традиция. Местных жителей такой декор не удивляет.

Как правило, городские елки украшают традиционными гирляндами и игрушками, над которыми нередко работают местные декораторы. Однако иногда можно встретить креативное оформление. Это доказывает не только ялтинское дерево, но и елка из Пензенской области. В городе Заречном один из главных новогодних символов в этом году украсили мусором. Местные жители заметили на дереве подвешенные на веревках коробки из-под чипсов и использованные бутылки. Впоследствии "мусорную елку" привели в надлежащий вид.