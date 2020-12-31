Der Spiegel: 2020 год войдет в историю как год смены трендов

Пандемия, вызвавшая в мире «коронакризис», привела к таким серьезным и непредсказуемым изменениям, каких не происходило уже очень давно. При этом часть перемен оказалась к лучшему. Об этом, подводя итоги 2020 года, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Пандемия, вызвавшая в мире «коронакризис», привела к таким серьезным и непредсказуемым изменениям, каких не происходило уже очень давно. При этом часть перемен оказалась к лучшему.

Об этом, подводя итоги уходящего 2020 года, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

«Вероятно, большинство людей испытывают изумление, когда впервые всерьез осознают, в сколь малой степени наше целенаправленное поведение претендует на точное и исчерпывающее знание вещей, с которыми мы имеем дело», — приводит издание слова экономиста Фрэнка Найта, сказанные им век назад – в 1921 году – в книге «Риск, неопределенность и прибыль».

В 2020 году всему миру пришлось столкнуться с тем, что лишь небольшая часть совершаемых действий основана на достоверных знаниях, в реальности которых можно быть уверенными, пишет автор материала. В остальном же человечество блуждало, по сути, в туманном лесу, где видимость составляла лишь несколько шагов.

Из-за появления нового смертельно опасного вируса целые регионы планеты оказались парализованы и до сих пор, несмотря на появление первых эффективных вакцин, остаются в режиме «локдаунов» или «шатдаунов». Поэтому, даже на пороге нового года нельзя сказать, что все, что принес уходящий «катастрофичный» 2020 год, уже позади.

Два года назад, напоминает автор материала, никто в мире ничего не знал о коронавирусе, и все обсуждали вопросы экономической безопасности и ее недостатка. Однако ощущение какой-то опасности из-за всплеска популистских настроений в западных демократических странах витало уже тогда.

«2020 год останется в памяти как год коренных изменений, потому что нам впервые пришлось ощутить на собственной шкуре, с какими коллективными опасностями может сталкиваться человечество — не абстрактными, а вполне конкретными и ощутимыми для каждого отдельно взятого человека», — говорится в статье.

При этом автор отмечает, что для борьбы с эпидемией коронавируса в мире тесно переплелись глобальные, частные и политические моменты, и именно это вселяет определенную надежду.

Несмотря на то, что пандемия и не думает пока идти на убыль и по-прежнему несет серьезную угрозу, она все же привела к ряду изменений, о которых еще недавно никто не мог и подумать, продолжает автор материала.

Эти изменения можно разделить на три пункта.

Во-первых, благодаря кризису, всем в мире стала очевидна ценность науки и вырос спрос на ученых. В начале года китайские ученые всего за несколько недель расшифровали генетический код нового коронавируса и передали его для исследований ученым из других стран. Затем менее чем за год в мире было разработано, протестировано и запущено в производство несколько эффективных вакцин – и это впечатляющий результат, отмечает автор.

«Вот основной вывод по результатам 2020 года: технологический прогресс возможен и полезен. При этом его вполне можно ускорить при условии участия частных компаний и частного капитала», — отмечает немецкий журналист.

Во-вторых, продолжает он, коронакризис привел к провалу популистских политических сил по всему миру.

Если бы не пандемия, уверен журналист, президентом США, скорее всего, остался бы Дональд Трамп, так как неумелость его правительства и отказ признать значимость науки не были бы такими явными.

В-третьих, продолжает автор, благодаря глобальной угрозе стала очевидна важность и незаменимость государственных, национальных и международных институтов.

«Государственные ведомства спасают людей, обеспечивают масками и медикаментами, оказывают поддержку безработным, предотвращают крах экономики, разрабатывают правила общения в период повышенной опасности инфицирования вплоть до ограничения основных свобод», — напоминает автор.

И жители стран, где государственные институты продемонстрировали свою работоспособность, принимают необходимость вводимых ограничений.

Евросоюз, о возможном распаде которого ранее рассуждали многие, в условиях пандемии не только не распался, но пошел по пути расширения до надфедеральной конструкции. Примером, которому могли бы последовать и другие международные структуры, стал Фонд ЕС в размере 750 миллиардов евро, предназначенных для преодоления последствий коронакризиса.

В заключение автор напоминает, что общества, столкнувшись с непредсказуемыми угрозами, всегда прибегают к двум вещам – власти и знаниям.

«Наука пытается понять неизвестное, чтобы все большая часть человеческих действий «была основана на точных и всеохватывающих знаниях». То, что измеримо, кажется менее опасным. А государственные институты, хорошо организованные компании и регулируемые рынки должны сдерживать то, что не поддается расчету, свести это до рисков, которые станут более приемлемыми для отдельного человека», — обобщает журналист

И текущие изменения можно рассматривать как глобальный мировой проект по борьбе с неизвестностью. В случае благоприятного исхода, коронакризис будет восприниматься как начало переосмысления и возвращения к идеалам просвещения.