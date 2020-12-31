Глава Сербии пристыдил вандалов за осквернение Вечного огня

Осквернение Вечного огня в Белграде указывает на присутствие среди граждан "фашистских элементов". Так заявил президент Сербии Александр Вучич.

Осквернение Вечного огня в Белграде указывает на присутствие среди граждан "фашистских элементов". Так заявил президент Сербии Александр Вучич.

Недавно в мемориальном комплексе "Освободителям Белграда" открыли Вечный огонь. На днях неизвестные повредили его. Злоумышленники знали, что делают, и намеренно сломали механизмы. Из-за этого снова зажечь пламя удастся только в канун Рождества, 6 января.

"Мне стыдно, что такая ужасная вещь произошла в Белграде, уверен, что эти фашисты вскоре будут задержаны", — сказал президент.

Политик призвал сограждан помнить о событиях Второй мировой войны, о подвиге предков. Он попросил проявлять уважение к красноармейцам и другим павшим бойцам.