Украинский депутат призвал арестовать его за ношение шапки с советской звездой

Депутат Верховной Рады Илья Кива опубликовал на странице в Facebook фотографию в шапке-ушанке с советской звездой и обратился к украинским властям.

Депутат Верховной Рады Илья Кива опубликовал на странице в Facebook фотографию в шапке-ушанке с советской звездой и обратился к украинским властям.

Как сообщают СМИ, таким образом народный избранник из фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" выступил в защиту 19-летнего киевлянина, в отношении которого завели уголовное дело за ношение шапки-ушанки с советской символикой. Юноше грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Нацист, арестуй меня! С этой звездой, мой дед, резал глотки фашистам!" — написал Кива в соцсети.

Закон о декоммунизации действует в Украине с 2015 года. Согласно документу в стране запрещается использование советской символики, а также осуждается коммунистический режим СССР. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.