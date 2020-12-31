Владимир Путин инициировал разработку водородного автобуса

Президент РФ Владимир Путин отдал распоряжение о разработке автобуса на водородном топливе. Об этом он заявил во время рабочей встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Президент РФ Владимир Путин отдал распоряжение о разработке автобуса на водородном топливе. Об этом он заявил во время рабочей встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Российский лидер обратил внимание, что в крупных городах страны используется большое количество транспорта, который работает на дизельном топливе. По его словам, это негативно сказывается на экологии.

Президент поручил сделать городской автобус на водородном носителе. Распоряжение должно быть выполнено к 2023 году. Стоит отметить, что водород является одним из альтернативных видов топлива, который можно получить из углеводородов, биомассы и мусора.