Рогозин сообщил, когда состоится пилотируемый полет на Луну

Пилотируемый полет к Луне состоится в 2028 году. Такое заявление сделал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Пилотируемый полет к Луне состоится в 2028 году. Такое заявление сделал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Государственная корпорация намерена отправить к спутнику Земли космический корабль с астронавтами до конца текущего десятилетия. Экипаж должен отправиться на Луну в 2028 году, сообщил Рогозин в эфире на телеканале ВГТРК.

Высадка космонавтов на спутник Земли запланирована на 2030 год, отметил глава Роскосмоса.Высадка космонавтов на спутник Земли запланирована на 2030 год, отметил Глава Роскосмоса. Изначально госкорпорация собиралась отправить экипаж на ракете-носителе сверхтяжелого класса "Енисей", однако оказалось, что для этого достаточно аппарата "Ангара-А5В".