Жириновский готов подарить россиянам подарки от ЛДПР

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский поздравил россиян с новогодними праздниками. Новогоднее обращение политика транслировалось в соцсетях.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский поздравил россиян с новогодними праздниками. Новогоднее обращение политика транслировалось в соцсетях.

Лидер ЛДПР в ролике к россиянам пожелал хорошего настроения. Кроме того, Жириновский предложил людям, оставшимся без подарка, помощь партии. Он подчеркнул, что новогодний сюрприз может получить каждый, достаточно об этом попросить. Российский политик отметил, что на помощь жителям страны каждый год уходят десятки миллионов.

"Если кто-то чувствует себя обиженным, ну нет подарка у вас, напишите мне. Я вышлю вам подарок или деньги на подарок. Москва, Госдума, ЛДПР. Три слова", — сказал Владимир Жириновский.

Ранее RT писал, что Жириновский объяснил свои слова о вероятных преемниках Путина.