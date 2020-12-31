Российская сборная по лыжным гонкам попала в ДТП в Альпах

Члены сборной России по лыжным гонкам попали в дорожную аварию на границе Швейцарии и Италии. Никто не пострадал.

Члены сборной России по лыжным гонкам попали в дорожную аварию на границе Швейцарии и Италии. Никто не пострадал.

Команда поражена новостью о ДТП, в которое попали члены сервисной бригады национальной сборной, цитирует тренера сборной России по лыжным гонкам Маркуса Крамера шведская газета Aftonbladet.

Авария произошла на границе Швейцарии и Италии. Автомобиль вылетел с обледенелой трассы и упал в замерзший водоем. Никто из членов сервисной бригады не пострадал.

Тренер сообщил, что спортсмены готовы приступить к работе и сосредоточены на своих задачах. Лыжная многодневка "Тур де Ски" будет проходить с 1 по 10 января в рамках Кубка мира. Крамер уверен, что инцидент не должен повлиять на команду.