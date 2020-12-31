Лидер Белоруссии надеется услышать слова благодарности в новом году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам о своем новогоднем желании.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам о своем новогоднем желании.

Политик утверждает, что имеет только одно желание. Лукашенко больше всего хочет, чтобы народ поблагодарил власти за проделанную работу. Президент напомнил, что правительство сделало немало для населения. Лукашенко считает, что достижения властей и общества могут показаться незначительными.

"Пройдет время — будем говорить детям и внукам: "Смотрите, мы это сделали", — заключил президент Белоруссии.

Ранее Александр Лукашенко рассказал о провальных попытках извне возродить нацизм в республике.