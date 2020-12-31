Ищенко рассказал, что может произойти с Лукашенко за год

Возможно в наступающем 2021 году белорусский президент Александр Лукашенко созреет для проведения в стране настоящей, а не фиктивной, политической реформы. Об этом в прогнозе на 2021 год для издания «Украина.ру» заявил политолог Ростислав Ищенко.

Возможно в наступающем 2021 году белорусский президент Александр Лукашенко созреет для проведения в стране настоящей, а не фиктивной, политической реформы.

Об этом в прогнозе на 2021 год для издания «Украина.ру» заявил политолог и дипломат, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.

«Если Лукашенко созреет, он начнет реальную, а не фиктивную реформу. Сейчас он пытается покрасить забор в новый цвет и остаться тем же президентом, каким был. Хватит ли его на 365 дней, я не знаю», — предположил эксперт.

В то же время, допустил Ищенко, если протесты созреют, Лукашенко могут смести. Но, даже в том случае, если Лукашенко, который руководит Белоруссией уже более четверти века, и освободит президентское кресло, кризис в стране не будет исчерпан.

Пока что Белоруссия существовала и существует, благодаря внешнему финансированию. Но Россия уже лет десять назад дала Минску понять, что такое положение дел ее не устраивает и надо что-то менять. Лукашенко же все устраивало, и он перемен не хотел. Поэтому белорусский лидер решил поиграть во всем доступную игру «многовекторность» - попугать Запад тесными связями с Россией, а Россию – разворотом на Запад.

«Эта игра была понятна и прозрачна и России, и Западу. Когда Лукашенко решил очередной раз попугать Россию, он выяснил, что Западу он не нужен, и Запад устроил у него государственный переворот», — напомнил Ищенко.

В итоге Белоруссия как экономическая и политическая система, созданная чтобы обеспечивать неограниченную власть Лукашенко, оказалась не адаптирована к современному миру, перестала работать и требует замены. И уже ясно, что народ Белоруссии эту систему сломает, если на в 2021 году, то в 2022 или еще через год. Но что-то случиться может и в ближайшие дни, допустил Ищенко, – народное восстание или инсульт у Лукашенко.

Напомним, массовые протесты прокатились по Белоруссии после президентских выборов, которые состоялись 9 августа 2020 года. Согласно данным ЦИК Белоруссии, победу на выборах одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов, в то время как за кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую проголосовали около 10% избирателей.

Вскоре после объявление результата подсчета голосов Тихановская покинула Белоруссию, переехав в Литву, откуда поддерживала участников протестов и призывала работников белорусских госпредприятий к массовым забастовкам. Также Тихановская из Литвы сообщила о том, что она создала и возглавила так называемый Координационный совет по трансферу власти в Белоруссии.

Белорусские власти со своей стороны приложили все силы к тому, чтобы погасить протестные настроения в стране. Для этого власти разработали план вывода Белоруссии из кризиса, который предусматривает внесение в Конституцию поправок, передающих часть полномочий президента парламенту и правительству. Также план предусматривает проведение досрочных парламентских и президентских выборов.