Реализация геополитических интересов США обернется для Украины "пляской смерти". Так считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Реализация геополитических интересов США обернется для Украины "пляской смерти". Так считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Недавно министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба заявил, что ждет "рок-н-ролла" от отношений с Америкой. Панина же сказала, что Вашингтон безразличен к судьбе Украины и ее жителей.

Территория страны, по ее словам, нужна Штатам только как "минное поле" под боком России. Поэтому ожидаемый "рок-н-ролл" может обернуться для Киева "данс-макабром". Она выразила надежду, что власти не станут втягивать народ в свои "адские пляски". Поэтому Елена Панина пожелала гражданам Украины вернуться к тем временам, когда ситуация в их стране была стабильной.