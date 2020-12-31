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19:08   31 Декабря 2020
Политика

Член Госдумы РФ предрекла Украине "данс-макабр"

Член Госдумы РФ предрекла Украине "данс-макабр"

Реализация геополитических интересов США обернется для Украины "пляской смерти". Так считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

Недавно министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба заявил, что ждет "рок-н-ролла" от отношений с Америкой. Панина же сказала, что Вашингтон безразличен к судьбе Украины и ее жителей.

Территория страны, по ее словам, нужна Штатам только как "минное поле" под боком России. Поэтому ожидаемый "рок-н-ролл" может обернуться для Киева "данс-макабром". Она выразила надежду, что власти не станут втягивать народ в свои "адские пляски". Поэтому Елена Панина пожелала гражданам Украины вернуться к тем временам, когда ситуация в их стране была стабильной.

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#сша #украина #панина

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