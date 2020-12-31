Путин установил рекорд по длительности новогоднего поздравления

Глава РФ Владимир Путин побил рекорд по длительности новогоднего обращения президента России в 21 веке. В этом году лидер страны выступал на протяжении шести минут.

Глава РФ Владимир Путин побил рекорд по длительности новогоднего обращения президента России в 21 веке. В этом году лидер страны выступал на протяжении шести минут.

Стоит отметить, что первыми увидели рекордное поздравление жители Камчатского края.

Обращение президента России к гражданам перед новым годом стало доброй традицией. Обычно Владимир Путин рассказывает об основных событиях, подводит итоги года, а также ставит цели и задачи перед страной на ближайшее будущее.

Новогодние поздравления президента записывается в Кремле. Путин изменил формат только в 2013 году, когда записал обращение в Хабаровске.