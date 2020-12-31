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19:07   31 Декабря 2020
Политика

Путин установил рекорд по длительности новогоднего поздравления

Путин установил рекорд по длительности новогоднего поздравления

Глава РФ Владимир Путин побил рекорд по длительности новогоднего обращения президента России в 21 веке. В этом году лидер страны выступал на протяжении шести минут.

Стоит отметить, что первыми увидели рекордное поздравление жители Камчатского края.

Обращение президента России к гражданам перед новым годом стало доброй традицией. Обычно Владимир Путин рассказывает об основных событиях, подводит итоги года, а также ставит цели и задачи перед страной на ближайшее будущее.

Новогодние поздравления президента записывается в Кремле. Путин изменил формат только в 2013 году, когда записал обращение в Хабаровске.

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#путин #новый год #обращение

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