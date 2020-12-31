Составлен топ главных космических открытий 2020 года

Ученые подвели итог, что нового мир узнал о космосе, и какие были сделаны удивительные открытия астрономами в уходящем 2020 году.

Ученые подвели итог, что нового мир узнал о космосе, и какие были сделаны удивительные открытия астрономами в уходящем 2020 году.

Ученые обнаружили возможные следы молекулы фосфина в атмосфере Венеры. Это может сигнализировать о возможной жизни на этой планете, так как фосфин является продуктом деятельности бактерий, которые не дышат кислородом.

Некоторые астрономы путем математических вычислений пришли к выводу, что во Млечном Пути существуют 36 планет, где может существовать жизнь, схожая с земной, сообщает издание Nation News. Другие специалисты подсчитали, что "обитатели" около тысячи планет гипотетически могут вести наблюдения за землянами.

Самым интересным стало заключение некоторых специалистов, что инопланетянам вовсе не обязательно дышать кислородом. Так как во Вселенной гораздо больше распространены гелий и водород,