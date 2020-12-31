Украинские пользователи публикуют страшилки про Деда Мороза

Украинцы в социальных сетях подвергли критике образ Деда Мороза. Некоторые даже сравнили его с чудовищем.

Украинцы в социальных сетях подвергли критике образ Деда Мороза. Некоторые даже сравнили его с чудовищем.

Одно из сообществ в Facebook опубликовало жуткую историю, в которой сообщается о происхождении главного символа Нового года. Его образ якобы берет начало в средних веках, когда люди приносили человеческие жертвы языческим идолам. По словам автора текста, красный цвет костюма "символизирует" кровь, а мешок якобы предназначен для сбора человеческих голов.

Другое украинское СМИ увидело в Деде Морозе отсылку к советским традициям и "репрессиям 1937 года". Составители материала считают, что украинцам не нужно такое "идеологическое бремя".