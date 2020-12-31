Президент Белоруссии рассказал о планах на Новый год

Глава Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как будет встречать Новый год. Он назвал себя "дежурным по стране".

Глава Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как будет встречать Новый год. Он назвал себя "дежурным по стране".

Белорусский лидер отметил, общаясь в четверг с журналистами и сотрудниками Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии, что ему просто отмечать праздники, так как он не пьет.

"Новый год я проведу как обычно. Я уже много раз говорил: когда все пьют, а на Новый год все пьют, хоть один человек, ответственный за страну, дежурный по стране, должен быть трезвым", – сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что рассказал это не для пиара, он всегда во время праздников находится на посту и следит за происходящими в стране событиями.