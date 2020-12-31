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18:54   31 Декабря 2020
Политика

Президент Белоруссии рассказал о планах на Новый год

Президент Белоруссии рассказал о планах на Новый год

Глава Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как будет встречать Новый год. Он назвал себя "дежурным по стране".

Белорусский лидер отметил, общаясь в четверг с журналистами и сотрудниками Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии, что ему просто отмечать праздники, так как он не пьет.

"Новый год я проведу как обычно. Я уже много раз говорил: когда все пьют, а на Новый год все пьют, хоть один человек, ответственный за страну, дежурный по стране, должен быть трезвым", – сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что рассказал это не для пиара, он всегда во время праздников находится на посту и следит за происходящими в стране событиями.

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#белоруссия #президент #лукашенко

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