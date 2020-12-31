Действующий глава ЦАР может одержать победу на президентских выборах

Действующий глава Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера лидирует в первом туре президентских выборов. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Действующий глава Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера лидирует в первом туре президентских выборов. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Предварительные итоги голосования свидетельствуют о том, что Туадера получил поддержку более 75% граждан. Многие жители республики считают, что такой результат связан с его успехами на занимаемом посту.

Туадера заключил большое количество мирных соглашений и смог восстановить армию, что значительно повысило уровень безопасности на территории ЦАР. При его президентстве запущено несколько крупных инфраструктурных проектов.

Официальные результаты предварительного подсчета голосов будут опубликованы 4 января 2021 года. Стоит отметить, что представители иностранных государств и независимые наблюдатели в ходе избирательного процесса не зафиксировали серьезных нарушений.