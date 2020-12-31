Медик описал "зимний" способ защиты от коронавируса

Совет по использованию средств индивидуальной защиты от коронавируса SARS-CoV-2 в холодное время года дал московский медик Андрей Тяжельников.

Совет по использованию средств индивидуальной защиты от коронавируса SARS-CoV-2 в холодное время года дал московский медик Андрей Тяжельников.

Зима не повод отказываться от защиты рук в условиях COVID-19. Поэтому теплые перчатки можно надевать поверх защитных. Таким образом, заходя в помещение можно снять уличный атрибут одежды и остаться защищенным. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал об этом журналистам Агентства городских новостей "Москва".

"Лучшими защитными свойствами обладают медицинские латексные перчатки. Они давно используются в медицине и в косметологии и предназначены для защиты от бактерий, вирусов и других патогенов", — заметил специалист.

Актуальные сведения о сложившейся эпидемиологической обстановке в Российской Федерации следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там представлены рекомендации медиков и описания первых симптомов заболевания.