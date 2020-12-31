Журналисты США сообщили об изменении состава охраны Байдена

Секретная служба Соединенных Штатов изменит состав личной охраны изобарного американского президента Джо Байдена. Об этом сообщают журналисты Washington Post.

Секретная служба Соединенных Штатов изменит состав личной охраны изобарного американского президента Джо Байдена. Об этом сообщают журналисты Washington Post.

Согласно полученной информации, изменение состава группы президентской охраны обусловлено тем, что некоторые агенты могут быть связаны с действующим американским лидером Дональдом Трампом в политической сфере.

Уточняется, что спецслужба намерена включить в состав отряда агентов, которые охраняли Джо Байдена и его родных, когда тот занимал должность вице-президента Соединенных Штатов. Об этом проинформировали осведомленные источники.

В Секретной службе заявили, что ведомство продолжает сохранять принципы аполитичности.