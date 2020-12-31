Певец Михайлов тепло отозвался о будущей жене 27-летнего пасынка

Российский певец Стас Михайлов рассказал, что в ближайшем будущем его пасынок 27-летний Андрей женится на девушки из Греции.

Российский певец Стас Михайлов рассказал, что в ближайшем будущем его пасынок 27-летний Андрей женится на девушки из Греции.

Стас Михайлов вместе с женой Инной в общей сложности являются родителями шестерых детей. У каждого из супругов было по двое детей в предыдущих браках. Сейчас певец и его супруга воспитывают общих дочерей, 11-летнюю Иванну и 8-летнюю Марию. Исполнитель хита "Все для тебя" стал новым гостем шоу "Загугли звезду" портала Teleprogramma, где рассказал подробности из личной жизни всех своих наследников.

"Все дети у нас дружные. <...> Андрей (старший сын Инны. — Прим. ред.) уже определился с выбором, он живет в Лондоне. Встречается с замечательной девушкой, скоро у них свадьба. Она гречанка. <...> Остальные дети находятся с нами", — рассказал Стас Михайлов.

Певец отметил, что младшая дочь его супруги Инны Ева учится в Лондоне, но из-за пандемии коронавируса сейчас она находится в России и живет вместе с ними. Эстрадный артист отметил, что не представляет своей жизни без младших дочерей. Он регулярно публикует в Сети их фотографии.